Полонені "кіборги" можуть бути звільнені через місяць-два - волонтер

Таку думку в ефірі "5 каналу" повідомив російський журналіст, волонтер Віктор Майстренко.

"Якщо усе піде, як йшло раніше, то місяць-два їх протримають (у полоні – ред.)", - зазначив він.

Читайте такожГенштаб: 184 військових знаходяться в полоні бойовиків

За його даними, наразі у полоні бойовиків знаходяться близько 44 "кіборгів".