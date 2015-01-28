Полонені "кіборги" можуть бути звільнені через місяць-два - волонтер
23:33, 28 січня 2015Суспільство
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Полонених бойовиками захисників Донецького аеропорту, ймовірно, вдасться звільнити через місяць-два.
REUTERS
Таку думку в ефірі "5 каналу" повідомив російський журналіст, волонтер Віктор Майстренко.
"Якщо усе піде, як йшло раніше, то місяць-два їх протримають (у полоні – ред.)", - зазначив він.
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За його даними, наразі у полоні бойовиків знаходяться близько 44 "кіборгів".
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