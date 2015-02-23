Суд у справі Єфремова оголосив перерву до 24 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено у зв'язку з необхідністю на вимогу прокуратури викликати експерта, що надав лінгвістичний висновок стосовно висловлювань Єфремова у сесійній залі ВР.

Читайте такожСуд по Єфремову проходить у закритому режиміТаким чином, на наступне засідання запрошений експерт - співробітник СБУ, який має пояснити суду свої експертні висновки, долучені до справи Єфремова стороною обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Того ж дня, 18 лютого, Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».