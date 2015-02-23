Єфремов скаржиться на електронний браслет, через який до нього постійно приїжджають міліціонери

Також він додав, що цей браслет часто спрацьовує помилково і до нього додому приїжджають правоохоронці, щоб пересвідчитися, що він не втік, повідомляє кореспондент УНІАН після завершення судового засідання в Печерському районному суді.

Крім того, Єфремов заявив, що не підтримує контактів з екс-президентом Віктором Януковичем. Відповідаючи на запитання журналістів, чи не є він «агентурою» Януковича, який нещодавно стверджував, що в Україні в нього є свої люди, з якими він спілкується по телефону.

Читайте такожУ засіданні по справі Єфремова оголошено перерву до 23 лютого

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Того ж дня, 18 лютого, Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».

Сьогодні, 23 лютого, у засіданні Печерського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу Єфремову в рамках висунутому йому обвинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі оголошено перерву до 9.30 24 лютого. Перерву оголошено у зв'язку з необхідністю на вимогу прокуратури викликати експерта, який надав лінгвістичний висновок щодо висловлювань Єфремова.