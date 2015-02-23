Правоохоронці затримали двох екс-бійців "чорної роти Беркуту" – Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС України.

За словами Авакова, в ході реалізації оперативної інформації слідчими органами проведено 18 обшуків стосовно 20 колишніх співробітників екс-«Беркуту». «Під час обшуків вилучено речові докази, які безпосередньо мають відношення за фактом пред'явленого підозри у вчиненні злочину», - повідомляє прес-служба.

Аваков відзначив, що в найближчі години буде оголошено про обґрунтовану підозру ще 18 екс-беркутівцям, які будуть оголошені в розшук.

Читайте також27 лютого почнеться суд у справі екс-голови КМДА Попова щодо розгону Євромайдану

Аваков повідомив, що обидва затримані бійці, як і 18 розшукуваних – були бійцями так званої «чорної роти Беркута»: «20 лютого минулого року вони отримали злочинний наказ від міністра МВС Захарченка застосувати вогнепальну зброю проти мирних учасників Євромайдану і стріляли по людях».

«Слідство по крупицях відновлює картину цього трагічного дня. Так, істину встановити не просто, і багато хто в бігах – але так буде не завжди – відплата буде невідворотною – крок за кроком – але будуть покарані всі, від Януковича-Захарченка до того, хто «виконував» наказ і нелюдяно натискав на гашетку по мирних людях», – підкреслив Аваков.