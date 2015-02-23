Суд у справі колишніх співробітників "Беркута" Зінченка і Аброськіна перенесений

Відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Апеляційного суду столиці, зобов'язавши державне обвинувачення надати на завтрашнє засідання додаткові матеріали.

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Засідання має розпочатися о 16.00.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування в відношенні колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна та Олександра Зінченка, обвинувачених у розстрілі 39-ти активістів Майдану, і передали справу до Печерського райсуду. 23 січня суд продовживколишнім співробітникам "Беркута" термін утримання під вартою до 23 березня.