Суд у справі колишніх співробітників "Беркута" Зінченка і Аброськіна перенесений
15:57, 23 лютого 2015Суспільство
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Апеляційний суд Києва переніс на 24 лютого засідання щодо визначення підсудності кримінального провадження за обвинуваченням двох колишніх бійців "Беркута" Павла Аброськіна та Олександра Зінченка у масовому розстрілі Майдану.
Відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Апеляційного суду столиці, зобов'язавши державне обвинувачення надати на завтрашнє засідання додаткові матеріали.
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Засідання має розпочатися о 16.00.
Як повідомляв УНІАН, минулого року в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування в відношенні колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна та Олександра Зінченка, обвинувачених у розстрілі 39-ти активістів Майдану, і передали справу до Печерського райсуду. 23 січня суд продовживколишнім співробітникам "Беркута" термін утримання під вартою до 23 березня.
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