Екс-регіонала Чечетова випустили з СІЗО - адвокат

Колишнього народного депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова випустили з СІЗО. Про це РБК-Україна повідомив адвокат Чечетова Сергій Маляренко.

"Його вже випустили", - зазначив Маляренко.

За його словами, швидше за все Чечетова випустили через повідомлення в пресі про те, що, незважаючи на заставу, Чечетова не випускали з СІЗО.

Разом з тим, Маляренко зазначив, що йому поки не відомо, чи одягли Чечетову електронний браслет.

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Нагадаємо, 20 лютого ГПУ оголосила Чечетову підозру в скоєнні злочину під час прийняття законів 16 січня 2014 р. У ніч на 21 лютого Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 4 тис. 105 мінімальних зарплат, тобто близько 5 млн гривень.

Сьогодні за Чечетова було внесено заставу. При цьому адвокат екс-регіонала відмовився повідомляти, хто її вніс.