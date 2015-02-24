ГПУ підозрює 20 співробітників ФСБ Росії в злочинах проти Майдану

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (організація, підготовка та вчинення державної зради організованою групою), в установленому порядку буде передано до Посольства РФ у Києві і Генпрокуратури РФ.

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Беззаперечні докази у скоєнні зазначених злочинів, вчинених під час Революції гідності, були здобуті в ході розслідування кримінального провадження щодо колишніх голови СБУ, його першого заступника, начальників департаментів боротьби з кіберзлочинністю та захисту національної державності, які своїми діями завдали істотної шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканості, національній та інформаційній безпеці України.

Наразі заарештовано колишнього начальника одного з департаментів СБУ, генерал-майора.