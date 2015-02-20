Про підозру у злочинах проти Майдану оголосили 18 колишнім високопосадовцям

За злочини проти Майдану оголошено про підозру 18 колишнім високопосадовцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк на прес-конференції.

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За його словами, за результатами справ по Майдану «загалом повідомлено про підозру 18 колишнім високопосадовцям найвищого рангу, з яких більшість перебувають у розшуку».

«На даний час тут, на місці тільки є колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Загалом притягнуто до відповідальності більше 100 осіб. При цьому з органів МВС притягнуто більше 60 осіб», - сказав Горбатюк.