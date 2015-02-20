Про підозру у злочинах проти Майдану оголосили 18 колишнім високопосадовцям
Більшість підозрюваних чиновників перебуває у розшуку.
За злочини проти Майдану оголошено про підозру 18 колишнім високопосадовцям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк на прес-конференції.
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За його словами, за результатами справ по Майдану «загалом повідомлено про підозру 18 колишнім високопосадовцям найвищого рангу, з яких більшість перебувають у розшуку».
«На даний час тут, на місці тільки є колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Загалом притягнуто до відповідальності більше 100 осіб. При цьому з органів МВС притягнуто більше 60 осіб», - сказав Горбатюк.