У ЄС кажуть, що рішення щодо санкцій проти Росії залежатиме від ситуації на Донбасі

Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань євро Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читайте такожУ Польщі наголосили, що Росію можуть відключити від SWIFT«Якщо все ж таки припинення вогню дотримуватиметься, якщо з боку Росії будуть конструктивні кроки у бік деескалації, то реакція Євросоюзу буде в один бік, але якщо ескалація продовжуватиметься, то Євросоюзу доведеться ухвалювати подальші рішення щодо санкцій та інших засобів впливу на Росію», – сказав Домбровскіс.