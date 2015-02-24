У ЄС кажуть, що рішення щодо санкцій проти Росії залежатиме від ситуації на Донбасі
17:09, 24 лютого 2015Політика
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Подальші кроки Євросоюзу щодо Росії залежатимуть від розвитку ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань євро Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю Радіо Свобода.
Читайте такожУ Польщі наголосили, що Росію можуть відключити від SWIFT«Якщо все ж таки припинення вогню дотримуватиметься, якщо з боку Росії будуть конструктивні кроки у бік деескалації, то реакція Євросоюзу буде в один бік, але якщо ескалація продовжуватиметься, то Євросоюзу доведеться ухвалювати подальші рішення щодо санкцій та інших засобів впливу на Росію», – сказав Домбровскіс.
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