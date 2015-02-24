Порошенко схвалив судову реформу

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.

"Повернуто з підписом від Президента (24.02.2015)", - йдеться в статусі проходження документа.

Цей закон закладає правові основи для проведення судової реформи, яка б забезпечила ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб у судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.

Закон передбачає конкурсний відбір суддів, тотальну переатестацію суддів, чіткий перелік можливостей відсторонення суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до міжнародних стандартів регулюються питання створення судів, призначення суддів на адміністративні посади, оптимізації складу судів та їх діяльності.

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Також регламентується незалежне оцінювання професійного рівня судді, від результатів якого залежатиме його подальша кар'єра. Вводиться атестація рівня кваліфікації суддів.

Крім того, документ передбачає чітке визначення підстав та порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів, введення дисциплінарних стягнень, чіткі терміни притягнення суддів до відповідальності.

Закон також вносить зміни в організацію і порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Закон не набуде чинності до повного формування Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії.