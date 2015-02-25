Єфремов заявляє, що його будинок в Луганську розграбовано

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив журналістам перед засіданням Печерського районного суду, який має обрати йому запобіжний захід у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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Він вкотре заявив, що ця справа є надуманою. “Я не винний по статті 161, яку мені інкримінують, а сепаратизм я тим більше не розпалював”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання про його моральну готовність опинитися в слідчому ізоляторі, Єфремов сказав: “Я там був. Не бажаю вам там бути. Якщо мене за слово посадити, то для вас (журналістів — УНІАН) - це робота, тому зарікатись непотрібно”.

Крім того, Єфремов спростував поширену інформацію, що його будинок у Луганську сепаратисти не чіпають: “Це не правда. Мій будинок у Луганську розграбували весь. Я там ще не був, не знаю, що винесли, але кажуть багато що”.

Також Єфремов повідомив, що станом на сьогодні йому не висували ніякої іншої підозри, окрім двох уже існуючих.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова відпустили під заставу.

18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Печерський райсуд Києва за клопотанням ГПУ проводить засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в цій справі у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».