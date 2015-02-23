Єфремов уже відчув себе українцем, а Луганськ бачить лише у складі України

Також він заперечує, що говорив у стінах Верховної Ради про те, що українська авіація завдавала ударів по Луганську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив журналістам по завершенню судового засідання у Печерському районному суді.

“Нема ні одного слова, ні одного факту, який би це підтверджував”, - сказав Єфремов.

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Також він спростовує, що був причетний до фінансування терористів із “ЛНР”: “У мене немає інформації (щодо обвинувачення Єфремова у фінансуванні терористів — УНІАН) і її не може бути, тому що жодної копійки ні на яке фінансування я не давав”.

Також він додав, що останнього разу був у Луганську, коли туди востаннє приїжджав потяг. І з тих пір не був у цьому місті, зокрема не приїжджав туди автомобілем.

Він додав, що бачить Луганськ лише у складі України: “У Мінських угодах написано, що територія Луганської та Донецької областей є територією України”.

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Також Єфремов заявив, що не має жодного відношення до проведення псевдореферендумів у Луганській області: “Я не сприяв проведенню референдумів, не виступав за їх проведення. Це неправда. Нема жодного факту, який би підтверджував такі мої виступи. Немає фактів, щоб я щось там говорив і брав участь у якихось там підготовках”.

Крім того, Єфремов визнав, що він є українцем. Після численних запитань журналістів, чи є він українцем, Єфремов сказав, що його мати за національністю українка, а батько росіянин. «У мене в документах писали то росіянин, то українець. Сьогодні в паспорті такої відмітки немає, але я себе відчуваю українцем, тому що живу в Україні і не збираюся звідси їхати”, сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Того ж дня, 18 лютого, Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».

Сьогодні, 23 лютого, у засіданні Печерського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу Єфремову в рамках висунутому йому обвинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі оголошено перерву до 9.30 24 лютого. Перерву оголошено у зв'язку з необхідністю на вимогу прокуратури викликати експерта, який надав лінгвістичний висновок щодо висловлювань Єфремова.