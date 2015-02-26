В Україні стартувала судова реформа
13:11, 26 лютого 2015Політика
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У четвер, 26 лютого, в парламентській газеті Голос України опубліковано закон «Про забезпечення права на справедливий суд».
Закон закладає правові основи для проведення реформи / УНІАН
Про це повідомляє Новое Время.
Раніше відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко.
Закон передбачає конкурсний відбір суддів, тотальну переатестацію суддів, чіткий перелік можливостей відсторонення суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
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Документ також закладає правові основи для проведення судової реформи, яка б забезпечила ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб у судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.
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