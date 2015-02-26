Чубаров: перед анексією кримські татари зверталися до Ради, вимагаючи розпустити парламент АРК

Як передає кореспондент УНІАН, про це на міжнародній конференції "Крим - це Україна" повідомив голова Меджлісу кримських татар, голова Конкурсної комісії щодо обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, 23 лютого 2014 року кримські татари під час організації і проведення мітингу до чергової річниці вбивства першого муфтія Криму та голови Курултаю Нумана Челебіджихана (його вбили у 1918 році) звернулися до Верховної Ради України. "23 лютого на цьому мітингу ми приймаємо резолюцію, де говоримо, що нарешті у Криму тепер не буде монополії жодної політичної сили, жодного етносу, що ми всі разом - українці, кримські татари, росіяни - будемо співуправляти Кримом", - сказав Чубаров.

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Також мова йшла про існування загрози для Криму - Верховної Ради АРК, у зв'язку з чим, за його словами, «тоді на мітингу ми звернулися до Верховної Ради України негайно розпустити Верховну Раду Автономної республіки Крим».

За словами Чубарова, в ті дні сьогоднішні самопроголошені керівники Криму вже активно відвідували Москву і про щось домовлялися.

Чубаров додав, що в ті дні він мав телефонні розмови з різними народними депутатами України про термінове залучення тих посадових осіб, які можуть дати команду українським військовим, "оскільки всі 27 лютого ( 2014 року) очікували, як себе будуть поводити численні підрозділи різних видів озброєння України. І для нас це було головним".

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Водночас, повідомив Чубаров, як з боку української влади, так і іноземних дипломатів лунали прохання не втручатися, не провокувати, і запевнення, що у найближчі дні буде знайдено вихід із ситуації.

Раніше Чубаров заявляв, що окупаційна влада АР Крим хоче змінити керівництво Меджлісу.