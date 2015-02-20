Чубаров заявляє, що окупаційна влада АР Крим хоче змінити керівництво Меджлісу



Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Окупаційна влада, усвідомлюючи особливу роль і високий авторитет обраних самими кримськими татарами найвищих органів національного самоврядування корінного народу Криму - Курултаю кримськотатарського народу й Меджлісу кримськотатарського народу – як у кримськотатарському співтоваристві і в Україні, так і на міжнародній арені, ставлять завдання «переформатування» складу Меджлісу і «зміни» його керівництва», - написав Чубаров.

За його словами, для реалізації запланованої провокації окупантами мобілізовані Ремзі Ільясов (нині – «заступник голови «держради Криму»), Заур Смирнов (нині – «голова державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим») і Тейфук Гафаров (нині – «заступник Сімферопольського міського голови»), а також Руслан Бальбек – «заступник голови Республіки Крим».

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«Як відомо, членство Ремзі Ільясова, Заура Смирнова і Тейфука Гафарова в Меджлісі кримськотатарського народу раніше було припинено рішенням Меджлісу кримськотатарського народу в зв`язку з порушеннями ними норм Регламенту Курултаю кримськотатарського народу й Положення про Меджліс. Останніми тижнями Ільясов, Смирнов, Гафаров і деякі наближені до них особи, виконуючи пряме доручення своїх господарів – Аксьонова С., Константинова В., Белавенцева О., вдаються до різних форм тиску на членів Меджлісу кримськотатарського народу й делегатів Курултаю кримськотатарського народу, включаючи й прямий шантаж, із метою схилити їх скликати засідання Меджлісу та ухвалити рішення, наперед підготовлені окупантами», - написав він.

За словами Чубарова, серед ”рішень”, очікуваних окупантами, - «призначення» Ремзі Ільясова головою Меджлісу кримськотатарського народу, а також ухвалення спеціального звернення до міжнародної громадськості про «визнання суверенітету Росії над Кримом».

Він також нагадав, що згідно з нормами діючого Регламенту Курултаю кримськотатарського народу зміна складу Меджлісу кримськотатарського народу та обрання його керівництва є винятковою компетенцією Курултаю кримськотатарського народу, що складається з 248 обраних у ході прямих виборів делегатів.

«Отже, всі дії й рішення, що можуть бути прийняті з порушенням Регламенту Курултаю кримськотатарського народу й Положення про Меджліс кримськотатарського народу, що також затверджується делегатами Курултаю, заздалегідь будуть юридично нікчемними й такими, що не мають сили з моменту їх ухвалення», - зазначив Чубаров.

Він також висловив переконання в тому, що делегати Курултаю кримськотатарського народу, члени Меджлісу кримськотатарського народу, активісти кримськотатарського національного руху «не дозволять провокаторам розтоптати принципи й цінності кримськотатарського національного руху».