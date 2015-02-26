Савченко відповіла Джемілєву, що не припинить голодувати

Лист від ув'язненої в Москві Савченко, переданий через адвокатів, опублікувала кореспондент агентства France Press Марія Антонова в Twitter.

Савченко подякувала Джемілєву за підтримку і заявила, що продовжить голодувати, нагадавши лідеру кримських татар про те, що він сам в свій час голодував у радянській тюрмі 303 дні.

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"Свого часу Ви здійснили подвиг для свого народу, проголодувавши у в'язниці 303 дні! Якби не ваш вчинок, можливо Ваш народ ніколи не зміг би повернутися на свою землю ... У мене є гідний приклад - це Ви! Я ще не так довго голодую, але витримаю стільки, скільки знадобиться, щоб мій народ мав право бути українцями на українській землі", - йдеться у листі, написаному 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Савченко голодує вже 76 днів