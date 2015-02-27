Рада почне роботу з дозволів на арешт суддів і нардепів – Луценко

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", пише Lb.ua.

"Я думаю, що ми прийдемо в зал і насамперед розглянемо подання Генеральної прокуратури про дозвіл на арешт одіозних суддів, а також, наскільки я знаю, і деяких народних депутатів", - сказав він.

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Для винесення такого рішення, за словами Луценка, відповідні проекти постанов у Раді мають подати голова Верховного Суду Ярослав Романюк і генеральний прокурор Віктор Шокін.

Нагадаємо, Шокін просить Раду дати згоду на затримання та арешт суддів Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, Віктора Кицюка та Сергія Вовка.

5 лютого парламент дав згоду на затримання та арешт судді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва, судді Малиновського райсуду Одеси Миколи Болотіна і судді Центрального райсуду Миколаєва Андрія Рудяка.