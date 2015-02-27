Луценко: Путін готує бунти в українських містах навесні

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, пише ZN.UA.

"Ми вже в серпні майже закінчили з сепаратистами, але регулярні війська колосальної країни стали абсолютно новим, небаченим викликом для всіх нас. Тим не менше, героїзм українських солдатів, нацгвардійців, волонтерів, мирних жителів, партизан зупинив цю армаду. Тепер включається план "Б". Це березень-квітень, коли Путін постарається організувати бунти в українській столиці, в Харкові, Одесі, інших великих містах", - розповів Луценко.

За його словами, для цього будуть задіяні "свідомі та несвідомі агенти Кремля", а також терористичні акти.

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Луценко зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в Україні багато людей, які незадоволені владою.

"Але треба відрізняти, де владу критикують і навіть змінюють її якісь елементи, і там де роблять замах на знищення державності", - зазначив нардеп.

Луценко також не виключив, що, якщо українській владі вдасться запобігти загрозу бунтів у великих містах, то РФ перейде до широкомасштабної військової кампанії в Донбасі.

"Ми повинні бути готові в кінці квітня - початку травня до плану "С" - відновлення широкомасштабних військових дій на сході", - підкреслив він.