При обшуку в Печерському суді вилучили документацію по Автомайдану

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив слідчий столичної прокуратури Володимир Іванцов.

"За результатами проведення вчорашнього обшуку, нами вилучені справи про адміністративні правопорушення у відношенні учасників Автомайдана, також особисті справи, копії особових справ зазначених суддів та інших працівників суду, які брали участь у розгляді даних адміністративних справ. Також вилучено інші докази, речові документи, які після проведення комп'ютерно-технічних експертиз, будуть видані речовими доказами в кримінальному провадженні. Щодо пред'явлення обвинувачення, за результатами проведення досудового розслідування, буде прийнято рішення, і генеральний прокурор за результатами розгляду справи може прийняти рішення", - заявив Іванцов.

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"Вчорашній обшук проводився в рамках кримінального провадження, про винесення завідомо неправосудних рішень у справах про адміністративні правопорушення у відношенні учасників Автомайдану. Додатково є багато кримінальних проваджень, які розслідуються ГПУ, в тому числі і прокуратурою Києва щодо подій, які відбувалися минулого року в Україні", - додав слідчий.