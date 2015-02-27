ЄС виключить з санкційного списку чотирьох українців - журналіст

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму Twitter, пише Українська правда.

"У наступну п'ятницю 4 українців будуть виведені зі списку санкцій ЄС, яких включили за "незаконне привласнення державних коштів України", - написав Йозвяк.

Як повідомлялося, Євросоюз може зняти санкції з 7 українських чиновників, серед яких колишній прем'єр міністр Микола Азаров.

Читайте такожЄС зніме санкції з чотирьох соратників Януковича, на черзі ще четвероТакож повідомлялося, що ЄС зніме санкції з чотирьох соратників Януковича, а санкції проти інших чотирьох осіб зі списку буде продовжено лише на 3 місяці з тим, аби дати час українській владі надати докази їхніх правопорушень.

Серед ймовірних кандидатів на зняття санкцій називалися Ігор Калінін (керівник СБУ в 2012-2013 роках, далі – радник президента), Олександр Якименко (керівник СБУ в 2013-2014 роках), Олена Лукаш і Андрій Портнов (екс-глава Мінюсту та заступник глави адміністрації президента, куратор юридичного напрямку), а також колишній народний депутат Олексій Азаров.