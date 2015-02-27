Військовим заборонили "самовільні" інтерв'ю - джерело
22:04, 27 лютого 2015Політика
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24 лютого командування Збройних сил України на виконання директиви Генерального штабу наказало обмежити допуск сторонніх осіб, у тому числі неакредитованих працівників ЗМІ та волонтерів, до позицій та об'єктів військових.
Також командування заборонило «самовільні» виступи військовослужбовців перед ЗМІ та надання ними інтерв'ю, пише Телекритика.
Читайте такожМінінформполітики розіслало "інформаційним військам" непряму інструкцію зі створення ботівПро це повідомив воєнний кореспондент, який побажав залишитися неназваним. Джерело видання отримало відповідний документ від офіцерів різних бригад, які перебувають у селі Кримському - на найбільш небезпечному напрямку в Луганській області.
Телекритика
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