Військовим заборонили "самовільні" інтерв'ю - джерело

Також командування заборонило «самовільні» виступи військовослужбовців перед ЗМІ та надання ними інтерв'ю, пише Телекритика.

Читайте такожМінінформполітики розіслало "інформаційним військам" непряму інструкцію зі створення ботівПро це повідомив воєнний кореспондент, який побажав залишитися неназваним. Джерело видання отримало відповідний документ від офіцерів різних бригад, які перебувають у селі Кримському - на найбільш небезпечному напрямку в Луганській області.