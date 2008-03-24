Кличко: вибори виграю я або Черновецький – третього не дано
15:03, 24 березня 2008Політика
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За даними соцдосліджень?
Лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО має намір найближчим часом офіційно зареєструватися в кандидати на посаду Київського міського голови.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГП “Пора”, про це він повідомив сьогодні в Києві у ході круглого столу: «Якими бути достроковим виборам в Києві».
Також В.КЛИЧКО заявив, що, «враховуючи дані соціологічних досліджень, за якими лише я можу протистояти ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, я буду очікувати підтримки своєї кандидатури демократичними силами».
«Вибори виграю я або ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – третього не дано», - заявив В.КЛИЧКО.
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