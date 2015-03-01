Пашинський про затримання Гончаренка: нашого нардепа підло кинули до в'язниці

Голова комітету з національної безпеки і оборони Сергій Пашинський вважає неприпустимою ситуацію із затриманням народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексія Гончаренка у Москві під час траурної ходи на пам`ять вбитого опозиціонера Бориса Нємцова. Про він сказав в коментарі журналістам

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, це ”неприпустима ситуація», тому що «нашого нардепа підло, без всяких провокацій кинули до в’язниці». «Ми дуже переживаємо за цю ситуацію», - додав він, при цьому зазначивши, що МЗС України займається даним питанням.

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«Це дуже поганий прецедент», - наголосив Пашинський, а також підкреслив, що Україна змушена буде «адекватно реагувати» на дану ситуацію.