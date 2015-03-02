Кримінальне покарання за критику неприпустиме - Сюмар

Про це у своєму Facebook заявила нардеп від НФ Вікторія Сюмар.

"Законопроект Матейченка є його особистою ініціативою і на засіданні фракції не обговорювався. … Депутати мають право законодавчої ініціативи і користуються ним. Це - приватна ініціатива депутата, запевняю. Без обговорень в НФ на будь-якому рівні", - зазначила Сюмар.

За її словами, фракція має намір просити Матейченка відкликати цей законопроект.

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"Кримінальне покарання за будь-яку критику неприпустиме. Матейченко - бойовий командир, який багато зробив для захисту країни ще з початку російської агресії, але ці речі будемо йому пояснювати і переконувати відкликати законопроект, щоб прибрати норму про кримінальне покарання", - додала Сюмар.