Московська поліція склала на Гончаренка адмінпротокол (документ)

Про це повідомив у Твіттері адвокат Марк Фейгін, виклавши повідомлення московського главку російської поліції українському посольству, де стверджується, що Гончаренка затримано за непокору вимогам співробітника поліції.

Згідно з документом, на українського депутата було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 статті 19.3 Кодексу РФ про адміністративні порушення.

Читайте такожГончаренко є вже другим депутатом і членом ПАРЄ, незаконно затриманим у Росії - МЗС"Щодо немає претензій з боку МВС до депутата Гончаренка, а це що тоді?", - написав Фейгін.

Довідка. Стаття 19.3 російського кодексу про адміністративні порушення встановлює відповідальність за "непокору законному розпорядженню або вимозі співробітника поліції, військовослужбовця або співробітника органу або установи кримінально-виконавчої системи у зв'язку з виконанням ними обов'язків з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, а також перешкоджання виконанню ними службових обов'язків" і тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб.