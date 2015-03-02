Керрі: дискусія з Лавровим була відвертою

Як написав держсекретар у своєму "Твіттері, на зустрічі йшлося про ситуацію в Україні, Сирії і про переговори з Іраном, передає радіо "Свобода".

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Подробиць зустрічі держсекретар США не навів.

Міністр закордонних справ Росії також не коментував зустріч.

Джон Керрі й Сергій Лавров потисли руки на початку своєї 20-хвилинної зустрічі, яка відбувалася в кулуарах Ради з прав людини ООН. Ніяких заяв перед початком переговорів вони не робили.

Раніше держсекретар США заявив, що шокований і засмучений звісткою про "жорстоке вбивство" російського опозиціонера Бориса Нємцова в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого.