Керрі: дискусія з Лавровим була відвертою
Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що його дискусія в Женеві з головою міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим була "відвертою".
Як написав держсекретар у своєму "Твіттері, на зустрічі йшлося про ситуацію в Україні, Сирії і про переговори з Іраном, передає радіо "Свобода".
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Подробиць зустрічі держсекретар США не навів.
Міністр закордонних справ Росії також не коментував зустріч.
Джон Керрі й Сергій Лавров потисли руки на початку своєї 20-хвилинної зустрічі, яка відбувалася в кулуарах Ради з прав людини ООН. Ніяких заяв перед початком переговорів вони не робили.
Раніше держсекретар США заявив, що шокований і засмучений звісткою про "жорстоке вбивство" російського опозиціонера Бориса Нємцова в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого.
Just met with @mfa_russia FM Lavrov for frank discussions on #Ukraine, #Syria & #IranTalks. pic.twitter.com/bHKTd2sUgL
— John Kerry (@JohnKerry) March 2, 2015