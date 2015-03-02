Засідання Ради досі не почалося

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам прес-секретар голови ВР Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

Він зазначив, що засідання Ради коаліції закінчилося, але зараз працюють комітети ВР над законопроектами, які мають розглядатися сьогодні парламентом України.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про Держаний бюджет України на 2015 рік” (№2147) та інші пов'язані законопроекти.

Порядком денним позачергового засідання також передбачено розглянути зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, до низки законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення, а також зміни до Митного кодексу щодо посадових осіб органів доходів і зборів.

Крім того, розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законів щодо стабілізації фінансового стану НАК “Нафтогаз України”.

Розглядатиметься і законопроект щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб, а також законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції.

Депутати також розглянуть зміни до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (щодо зменшення навантаження на Фонд оплати праці).

У другому читанні заплановано розгляд законопроекту про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Також низку законопроектів планується включити до порядку денного сесії. Зокрема, вони стосуються державних інвестиційних проектів, ринку природного газу та порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті щодо валютного регулювання та валютного контролю.