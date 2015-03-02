ОБСЄ хоче знати, куди саме сторони відвели важке озброєння

Про це повідомляє прес-служба моніторингової місії ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що СММ ОБСЄ спостерігає за переміщенням важкого озброєння від лінії розмежування до визначених позицій відповідно до Мінських угод.

При цьому сказано, що місія не має можливості підтвердити відведення зазначеного озброєння.

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"Для того, щоб спеціальна моніторингова місія могла підтвердити виведення озброєння, ми повинні мати базисну інформацію щодо того, де на даний час розташоване озброєння, якими шляхами воно буде відведене та в якому місці це озброєння у підсумку буде розташоване", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, ОБСЄ вимагає повного та необмеженого доступу до поточних місць розташування важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що терористи з метою введення в оману представників моніторингової місії ОБСЄ переміщають військову техніку вдень від лінії розмежування до тилових районів, а в нічний час - у зворотному напрямку.