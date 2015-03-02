Гончаренко: Я не розумію, чому мене відпустили

Про це він перед відльотом до Києва розповів Радіо Свобода.

"Я не можу коментувати мотиви викривленої свідомості, викривлену логіку. Я не розумію, чому мене затримали. Я не розумію, чому мене відпустили. Єдине, що я розумію – чому скасували суд. Вони, мабуть, якось проспалися і зрозуміли: а що вони будуть у суді говорити? Щось же сказати на суді було потрібно!", - заявив Гончаренко.

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Він розповів, що під час акції був одягнений у футболку з портретом Бориса Нємцова і написом українською мовою «Герої не вмирають».

"Я встиг пройти буквально пару кварталів – від пам’ятника Героям Плевни до скульптур Кирила та Мефодія. (...) Після цього до мене підійшли четверо поліцейських і попросили слідувати за ними. Вони провели мене до автозаку. Я представився, сказав, хто я, показав дипломатичний паспорт. Вони сказали, що все це для них нікчемний папірець. Спочатку вони мене запихнули до цієї авто-клітки, потім витягли, потім мене побили, потім повели до відділення поліції «Китай-город», де протримали п’ять годин. Я попросив викликати лікаря, але вони цього не зробили. Я багато разів просив викликати адвоката, представника посольства України, однак адвоката вони до мене так і не допустили, а представника посольства допустили тільки через 5 годин, хоча він 4 години поспіль стояв під дверима відділенням поліції. Коли він зайшов, то запитав: «Чому ви мене не пускали?». Йому сказали: «Тому що у нас в цьому відділенні штаб з розслідування вбивства Нємцова». Якась повна маячня!", - розповів нардеп.