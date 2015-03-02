Депутат Гончаренко сьогодні повертається в Україну - джерело

16:16, 02 березня 2015
Політика
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Депутат Олексій Гончаренко, який був затриманий в Москві під час ходи пам'яті Нємцова 27 лютого, повертається сьогодні в Україну.

goncharenko.od.ua

Про це повідомило джерело УНІАН.

За словами джерела, Гончаренко зараз вилітає з Москви рейсом МАУ Київ-Москва 578.

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Раніше УНІАН повідомляв, що московська поліція більше не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка і він може безперешкодно покинути територію РФ.

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