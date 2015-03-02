Депутат Гончаренко сьогодні повертається в Україну - джерело
16:16, 02 березня 2015Політика
849 0
Депутат Олексій Гончаренко, який був затриманий в Москві під час ходи пам'яті Нємцова 27 лютого, повертається сьогодні в Україну.
Олексій Гончаренко / goncharenko.od.ua
Про це повідомило джерело УНІАН.
За словами джерела, Гончаренко зараз вилітає з Москви рейсом МАУ Київ-Москва 578.
Читайте такожУ московській поліції довели, що не били Гончаренка протягом 12 хвилин
Раніше УНІАН повідомляв, що московська поліція більше не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка і він може безперешкодно покинути територію РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter