Депутат Гончаренко сьогодні повертається в Україну - джерело

Про це повідомило джерело УНІАН.

За словами джерела, Гончаренко зараз вилітає з Москви рейсом МАУ Київ-Москва 578.

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Раніше УНІАН повідомляв, що московська поліція більше не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка і він може безперешкодно покинути територію РФ.