Довгий не розуміє, навіщо бютівці дотиснули ЦВК

Центральна виборча комісія під тиском Блоку Юлії Тимошенко ухвалила рішення про реєстрацію нових депутатів Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи відповідне рішення Центрвиборчкому.

«Центральна виборча комісія прийняла суто політичне рішення. «Бютівцям» у своїй «світлій» боротьбі за власне розуміння права та демократії вдалося таки «дотиснути» членів комісії», - сказав О.ДОВГИЙ.

«ЦВК підхопила естафету сумнівних політичних рішень від Верховної Ради. На жаль, в нашій країні вже стає нормою, коли політична доцільність підміняє собою закон. Ми всі є свідками посилення безпрецедентного тиску БЮТ на органи державної влади та самоврядування», - заявив О.ДОВГИЙ.

«Із фактичним початком виборчого процесу в Києві таке рішення є абсолютно нелогічним, і ні на що не впливає. Через два місяці склад Київради все одно буде іншим», - наголосив він.

На його думку, ЦВК, не дочекавшись висновку Конституційного Суду щодо закону про імперативний мандат, «поспішила засвідчити свою лояльність перед горе-політиканами».

О.ДОВГИЙ наголосив, що імперативний мандат є абсолютно недемократичною нормою, яка засуджена, в тому числі, й Венеціанською комісією. «До того ж, як свідчить історія, імперативний мандат був притаманний здебільшого фашистським режимам», - зауважив О.ДОВГИЙ.

Він також вважає, що норма про імперативний мандат для депутатів місцевих рад фактично руйнує недосконалу систему місцевого самоврядування, «оскільки відтепер місцеві вибори можуть призначатися не відповідно до закону, а відповідно до політичної доцільності та забаганок якоїсь політичної сили. Це є прямою загрозою місцевому самоврядуванню, а отже – демократичному розвитку держави», - переконаний секретар Київради.

«Для таких політиків головним є жадоба влади та наживи, а про киян вони зовсім не думають. Контроль над столицею та її ресурсами – ось справжня мета теперішнього керівництва уряду в умовах наближення президентських виборів», - додав О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ.

Сьогодні, 24 березня, ЦВК зареєструвала 14 депутатів Киїради від БЮТ замість депутатів, повноваження яких було припинено через перехід до інших фракцій. Одного з них ЦВК не зареєструвала, оскільки він не подав відповідної заяви.