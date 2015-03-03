Порошенко створив Конституційну комісію

Президент України Петро Порошенко підписав указ №119/2015 про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Комісія створюється з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо вдосконалення Конституції України з урахуванням сучасних викликів та потреб суспільства. Передбачається, що до цієї роботи будуть залучені представники різних політичних сил, громадськості, вітчизняних та міжнародних експертів, зазначається в Документі.

«Підписанням цього указу розпочинається новий дуже важливий етап конституційної реформи», — зазначив Порошенко під час підписання документа і запевнив, що максимально сприятиме залученню до процесу найкращих фахівців та найавторитетніших політиків.

«Не маю жодного сумніву, що рішення щодо зміцнення судової гілки влади, її незалежності, рішення про антикорупційні кроки влади мають бути доповнені дуже важливою складовою - реформою місцевого самоврядування, реформою про децентралізацію влади», - наголосив глава держави.

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Початок конституційної реформи президент назвав тривалим, важливим та необхідним процесом: «Маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді - розколу України».

«Це також необхідно для того, щоб політики виконали свої зобов’язання і я як президент виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, передачу її на місця - територіальним громадам», - сказав Порошенко, зауваживши, що разом зі збільшенням повноважень збільшиться і відповідальність місцевої влади.

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Основного Закону, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при Президентові України.

Як зазначається в указі, депутатські фракції, групи у Верховній Раді, Кабінет міністрів, Верховний та вищі спеціалізовані суди, Рада суддів, асоціація органів місцевого самоврядування, Національна академія наук України, Нацакадемія правових наук, вищі юридичні навчальні заклади та наукові установи, правничі громадські об’єднання, відповідні міжнародні організації мають до 12 березня поточного року подати пропозиції щодо кандидатур, які представлятимуть їх у Конституційній комісії.

Указом президента також затверджено положення про Конституційну комісію, в якому визначені завдання, порядок та форма її роботи, обов’язки і завдання голови та секретаря.

Засідання Комісії проводитимуться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів Комісії шляхом відкритого голосування.

Всі напрацювання реалізовуватимуться шляхом видання в установленому порядку актів президента, внесенням на розгляд парламенту відповідних законопроектів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.