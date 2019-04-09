Останній шанс для лобістів Кремля: чи повернеться Росія в ПАРЄ

Ситуація, що склалася зараз у Раді Європи довкола питання про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), насправді виглядає доволі непривабливою.

Це – останній шанс для лобістів Кремля повернути Росію до ПАРЄ. Останній – тому що влітку виповниться два роки, як Росія припинила платити свої членські внески до бюджету Ради Європи. А це означає, що формально можна поставити питання про виключення Російської Федерації зі складу цієї організації. І я думаю, що знайдуться країни, які із задоволенням це питання поставлять, включаючи й Україну.

Тому сьогодні у лобістів Кремля є останній шанс змінити правила Ради Європи і, таким чином, уникнути такого розвитку подій як постановка питання про виключення Російської Федерації зі складу Ради Європи, ба навіть більше – повернути російську делегацію в ПАРЄ без жодних негативних для неї наслідків.

Чому так відбувається? Тому що, на жаль, гроші продовжують купувати цінності. В Європі і досі знаходяться політики (в основному «лівого» або «лівацього» спрямування), які продовжують бачити в Росії партнера за будь-яких обставин.

Через підкуп та залежність від неї деяких політиків Росії поки що вдається щонайменше балансувати

Але ці обставини говорять про те, що, скоріше за все, йдеться про банальну залежність цих європейських політиків від Кремля. Це не є таємницею стосовно багатьох політичних діячів у Європі, зокрема, у Франції, Австрії та Німеччині.

Останній приклад: німецькі правоохоронні органи почали безпрецедентну, на мою думку, акцію – вони почали розслідувати зв’язки одного з членів Бундестагу з Росією, його пряму залежність від неї.

Тож відбувається вічна боротьба грошей і принципів. У даному випадку через підкуп та залежність від неї деяких політиків Росії поки що вдається щонайменше балансувати.

Що відбудеться у кінцевому рахунку, сьогодні сказати важко. Я все-таки сподіваюся, що така брутальна і нахабна атака, як призведе до повернення російської делегації, не вдасться. Але й стверджувати, що повернення Росії до ПАРЄ стовідсотково не відбудеться, на жаль сьогодні не можна.

Однак постає питання про те, що Робити Україні, якщо Росію повернуть у ПАРЄ. Обговорюються різні варіанти, навіть про можливість виходу України з цієї організації. Я думаю, що Україні потрібно ставити питання жорстко – «або…, або…». Тому що нам у випадку повернення російської делегації до ПАРЄ втрачати нема чого. Якщо ми після всіх злодіянь Росії пробачимо їй все самі, тоді й до нас будуть відповідним чином ставитися.

Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України