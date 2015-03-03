Глава розвідки США допускає, що бойовики спробують взяти Маріуполь

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Wall Street Journal. При цьому глава розвідки зазначив, що такий варіант розвитку подій не вважається неминучим.

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За словами Клеппера, бойовики не виношують плани захоплення всієї території України, їм потрібні лише Луганська та Донецька область. Винятком може стати Маріуполь, що має стратегічно важливе положення на морі.

Глава розвідки також зазначив, що бойовики можуть чекати приходу весни, щоб почати активні наступальні дії.