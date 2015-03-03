В окуповане село на Донеччині зайшла колона танків бойовиків - штаб АТО

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник штабу Антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко, передає 5 канал.

З його слів, техніка розташована на території колишньої ферми. Місцевим фермерам терористи наказали звільнити склади від насіння.

Читайте такожБойовики перегруповують та нарощують сили уздовж лінії розмежування - Лисенко

Як зазначив, Лисенко, за оперативною інформацією, бойовики продовжують нарощувати сили і засоби з метою підготовки ведення наступальних дій при підтримці підрозділів ЗС РФ на Артемівському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках.