В окуповане село на Донеччині зайшла колона танків бойовиків - штаб АТО
15:13, 03 березня 2015Війна
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Вночі в населений пункт Побєда Старобешівського району Донецької області з боку селища Кумачове прибула колона танків, БМП та БТР з особовим складом незаконних збройних формувань.
REUTERS
Про це повідомив на щоденному брифінгу речник штабу Антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко, передає 5 канал.
З його слів, техніка розташована на території колишньої ферми. Місцевим фермерам терористи наказали звільнити склади від насіння.
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Як зазначив, Лисенко, за оперативною інформацією, бойовики продовжують нарощувати сили і засоби з метою підготовки ведення наступальних дій при підтримці підрозділів ЗС РФ на Артемівському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках.
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