Через бійку Мельничуку заборонили брати участь у 5 засіданнях Ради

13:39, 04 березня 2015
Політика
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З другої спроби це рішення підтримали 230 народних депутатів із 318.

Фото УНИАН

Верховна Рада підтримала пропозицію щодо позбавлення народного депутата Сергія Мельничука права брати участь у 5 пленарних засіданнях парламенту за бійку.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення спочатку проголосували лише 224 депутата при необхідних 226. Проте з другої спроби пропозицію підтримали 230 народних депутатів із 318.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ВР не підтримала пропозицію позбавити Мельничука права участі у 5 пленарних засіданнях 

Після цього лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко запропонував перенести це питання на кілька годин. 

Нагадаємо, вчора, 3 березня, у сесійній залі Верховної Ради сталася бійка за участю депутатів від Радикальної партії та колишнього члена фракції цієї партії Мельничука, який увійшов до депутатської групи “Воля народу”.

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