Меркель погрожує підтримати нові санкції ЄС проти Росії

16:25, 04 березня 2015
Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина підтримає нові санкції Євросоюзу проти Росії, якщо Мінські домовленості не виконуватимуться.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила на прес-конференції, відповідаючи на запитання про позицію Німеччини щодо нових санкцій.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Росія не повторить у Молдові дії, які вона вчинила щодо України.

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