Меркель погрожує підтримати нові санкції ЄС проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила на прес-конференції, відповідаючи на запитання про позицію Німеччини щодо нових санкцій.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Росія не повторить у Молдові дії, які вона вчинила щодо України.