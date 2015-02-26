Меркель сподівається, що РФ не повторить у Молдові український сценарій

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Росія не повторить у Молдові дії, які вона вчинила щодо України, передає Радіо Свобода.

«Сподіваємося, що ні. Наразі ми перебуваємо у процесі забезпечення припинення вогню в Україні, якого будуть дотримуватися упродовж тривалого періоду», – сказала Меркель у четвер, 26 лютого, відповідаючи на питання журналіста після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого. Але ці домовленості постійно порушуються. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжили наступ на Дебальцеве і змусили українські війська відступити. Росія стверджує, що не зв’язана ніякими зобов’язаннями за мінськими домовленостями, а є лише їхнім «гарантом», а не учасником.

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16 березня 2014 року за військової і політичної підтримки Росії у Криму відбувся неконституційний і не визнаний ні міжнародною спільнотою, ні Україною «референдум про самовизначення» Криму. Після цього 21 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про «приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації».

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. У свою чергу Москва будь-які звинувачення відкидає. Росія лише зазначає, що на Донбасі можуть бути російські «добровольці».

Росія також підтримує самопроголошену владу у Південній Осетії та Абхазії, сепаратистських регіонах Грузії, а також у Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови.