У МВС підтвердили інформацію про затримання екс-міністра фінансів в Іспанії

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю ГУ МВС України.

“Так. Ми підтверджуємо інформацію про факт його затримання”, - зазначили в МВС.

Колобов, оголошений в міжнародний розшук, проживав в автономній області Валенсія.

Колобов розшукується Слідчим управлінням СБУ як підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.

Читайте такожСБУ оголосила в розшук екс-міністра фінансів в Кабміні Азарова

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд м. Києва видав постанову про накладення арешту на грошові кошти осіб у банківських установах, пов'язаних з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим.

У той же час, 12 січня Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Серед них - екс-глава Мінфіну Юрій Колобов.