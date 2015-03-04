Порошенко вважає доцільним повернення до приватизації

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив на засіданні Національної ради реформ.

Президент висловив упевненість у тому, що ефективна реалізація реформ та встановлення миру сприятимуть і відновленню надходження іноземних інвестицій в Україну.

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У цьому контексті глава держави вважає доцільним повернення до приватизації. Він звернувся до міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса з пропозицією ініціювати обговорення у Верховній Раді цього питання.

"Просив би презентувати у парламенті, провести дискусію з фракціями, вилучити те, що ми вважаємо ризикованим, з переліку об’єктів, що підлягають приватизації, але прийняти надзвичайно важливе рішення, щоб продемонструвати всьому світу – ми інші. Ми по-іншому будемо забезпечувати прозору й ефективну приватизацію", – сказав Порошенко.

Позитивним прикладом інвестування президент назвав проведення тендера на розподіл частот зв’язку третього покоління, за підсумками якого були мобілізовані 11 млрд грн, і «ми отримали схвалення з боку всіх інвесторів».

Глава держави також поінформував, що прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці під час сьогоднішньої зустрічі повідомив про готовність італійських інвесторів брати участь у приватизації в Україні, зокрема інфраструктурних, енергетичних, телекомунікаційних об’єктів.

«Це є справжня інтеграція, коли до нас приходить бізнес, який платить податки, робить чесно і займає прозору позицію», – підкреслив Порошенко.