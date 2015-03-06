Рада Безпеки ООН зібралась на засідання щодо ситуації в Україні

У прямому ефірі захід транслюватиме Перший Національний. На порядку денному – обговорення політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, стану у сфері прав людини та гуманітарної ситуації в Україні.

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Зі звітами виступатимуть помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман. Після виступів члени Ради Безпеки ООН проведуть відкриту дискусію.

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