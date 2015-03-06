Рада Безпеки ООН зібралась на засідання щодо ситуації в Україні

17:00, 06 березня 2015
Політика
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Сьогодні, 6 березня, о 17:00 за київським часом відбудеться чергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо ситуації, яка склалася в Україні.

REUTERS

У прямому ефірі захід транслюватиме Перший Національний. На порядку денному – обговорення політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, стану у сфері прав людини та гуманітарної ситуації в Україні.

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Зі звітами виступатимуть помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман. Після виступів члени Ради Безпеки ООН проведуть відкриту дискусію.

Онлайн-трансляцію дивіться на сайті телеканалу  та каналі Першого Національного на YouTube: 

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