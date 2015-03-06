Незадовго до загибелі Нємцов зв'язувався з ріднею убитих на Донбасі російських десантників

Це підтверджує записка, яку опублікували соратники Бориса Нємцова. За словами його помічниці Ольги Шоріної, Нємцов мав на увазі бійців 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, що дислокується в Іванівській області, повідомляє Радіо Свобода.

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Доповідь "Путін.Війна", за задумом загиблого опозиціонера, повинна була стати альтернативою офіційною версією влади про роль російських військових у конфлікті на Україні.

Борису Нємцову вдалося зв'язатися і з родичами убитих російських солдатів на території України .

Шукаємо матеріали, які Нємцов готував для доповіді "Путін і війна". Вдалося зібрати деякі записи його почерком. pic.twitter.com/tXR7YCgEOv - Ілля Яшин (@IlyaYashin) March 4, 2015

"На мене вийшли десантники з Іванова. 17 убитих, грошей не дали, але поки вони бояться говорити", - це текст записки, яку написав Борис Нємцов Ользі Шоріної за день до загибелі. Як розповіла помічниця загиблого політика агентству Reuters, він боявся прослуховування і цю інформацію написав їй під час обговорення доповіді "Путін.Війна".

Вона додала, що політик спілкувався з родичами загиблих десантників в Іванові, але яким чином вона не знає. Також побоюючись стеження, Нємцов практично не записував дані для своєї доповіді і всю інформацію тримав у голові.