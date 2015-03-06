Швейцарія продовжила дію санкцій проти Росії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Федеральної ради країни, повідомляє РИА Новости.

У документі, зокрема, зазначається, що Швейцарія в додаток до санкцій ЄС від 27 серпня 2014 року щодо Росії також запроваджує обмеження, прийняті в грудні минулого року, щодо заборони на торговельні операції з Кримом і Севастополем.

"Всі іноземні інвестиції в Крим і Севастополь відтепер заборонені. Заборона стосується інвестицій і туризму, а також ряду інших секторів економіки. Існуюча до цього заборона на експорт певної продукції в Крим і Севастополь була розширений новими найменуваннями", - наголошується в тексті.

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Згідно з повідомленням, федеральна рада також додала в санкційне законодавство список з 28 осіб і підприємств, що потрапили раніше під санкції ЄС, з якими забороняється мати торговельні відносини швейцарським підприємцям. При цьому всім, хто вже веде подібне співробітництво, наказано негайно про це повідомити у відповідні інстанції.