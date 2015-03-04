Нуланд: США і Європа готові до глибших санкцій проти РФ в разі зриву перемир’я в Україні

Про це заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає радіо "Свобода". За її словами ці санкції можуть запровадити, якщо підтримувані Росією сепаратисти почнуть нове захоплення територій.

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Вікторія Нуланд підкреслила, що Вашингтон стежить за ризиком наступу сепаратистів на села, що лежать на шляху від російського кордону до міста Маріуполя.

За словами Вікторії Нуланд, наразі в Європі перебуває група фахівців США з санкцій, і Вашингтон обговорює з Євросоюзом можливі нові санкції проти цілих секторів російської економіки, якщо зірветься й нове перемир’я, укладене 12 лютого в Мінську.

"Важливо, щоб чинні санкції діяли далі, і розглянути можливість поглибити їх", – наголосила заступник держсекретаря.