Могеріні: метою ЄС є гарантія територіальної цілісності України

Таку заяву зробила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини, виступаючи в Раді Безпеки ООН, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожПорошенко нагадав Могеріні про плани щодо миротворців на Донбасі"Що сталося на Україні за останній рік - це найгірша криза з часів Балканських воєн», - сказала Федеріка Могеріні.Ліквідація кризи, і досягнення сталого врегулювання це, за її словами, "термінове завдання". Вона зазначила, що Євросоюз має намір повністю підтримувати мінських угоди щодо врегулювання ситуації.

"Важливо, що Мінський комплекс заходів, прийнятий 12 лютого, був завізований цією Радою. Режим припинення вогню крихкий і не можна шкодувати зусиль, щоб підтримувати його... Ми будемо продовжувати підтримувати виконання Мінська, як ми робимо зараз шляхом матеріальної та фінансової допомоги спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додала вона.

Могеріні також зазначила, що політика Брюсселя щодо України гранично прозора, а головною метою ЄС є припинення конфлікту і гарантія територіальної цілісності України. Вона також закликала не "залишати без відповіді" політику Росії в Криму, знову зазначивши, що ЄС "засуджує незаконну анексію Криму і Севастополя як порушення міжнародного права".