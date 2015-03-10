У ЗМІ з'явилися фото підозрюваних у вбивстві Нємцова в машині перед злочином

У ньому імовірно перебували підозрювані у вбивстві Бориса Нємцова Заур Дадаєв і Анзор Губашев, передає Lenta.ru з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією видання, на цьому транспортному засобі убивці пересувалися в ніч на 28 лютого.

Автомобіль нібито був придбаний у вересні 2014 року.

Про затримання Анзора Губашева і Заура Дадаєва стало відомо 7 березня. Пізніше були затримані ще троє підозрюваних - молодший брат Губашева Шагіт, а також Хамзад Бахаєв і Тамерлан Ескерханов. Всі підозрювані будуть перебувати під арештом до 28 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.