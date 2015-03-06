Туск відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Обамою ситуацію в Україні та відносини з РФ
11:27, 06 березня 2015Світ
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Президент Європейської Ради Туск зустрінеться з президентом США Обамою у Білому домі 9 березня, щоб обговорити порядок денний відносин ЄС-США.
REUTERS
Президент Європейської Ради Дональд Туск має намір обговорити з президентом США Бараком Обамою кризу в Україні та відносини з Росією.
Як повідомляє прес-служба Європейської Ради, Туск відвідає Вашингтон наступного понеділка, 9 березня.
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„Президент Туск зустрінеться з президентом США Обамою у Білому домі 9 березня, щоб обговорити порядок денний відносин ЄС-США. Вони також обговорять кризу в Україні та відносини з Росією”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, президенти обговорять питання торгівлі, зміни клімату, енергетичну безпеку та боротьбу з тероризмом.
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