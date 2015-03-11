Клімкін пройшов люстраційну перевірку

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Верховної Ради України.

"За результатами перевірки встановлено, що до Клімкіна П. А. не застосовуються заборони, визначені частинами 3 та 4 статті 1 закону України "Про очищення влади", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон "Про очищення влади" (про люстрацію).

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності з європейськими стандартами».