Порошенко назвав кредит МВФ знаком довіри до України
23:19, 11 березня 2015Політика
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Чотирирічна програма МВФ є знаком довіри до України, заявляє український президент Петро Порошено.
Порошенко назвав кредит МВФ знаком довіри до України / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогоднішнє рішення МВФ – це знак довіри до України та підтримки від цивілізованого світу. Це дозволить Україні отримати широкий пакет економічної та фінансової допомоги від Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших банків», – написав Порошенко.
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