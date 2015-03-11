Порошенко назвав кредит МВФ знаком довіри до України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогоднішнє рішення МВФ – це знак довіри до України та підтримки від цивілізованого світу. Це дозволить Україні отримати широкий пакет економічної та фінансової допомоги від Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших банків», – написав Порошенко.

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Сьогодні МВФ погодив виділення Україні траншу за програмою розширеного кредитування (Extended Fund Facility) на суму 17,5 мільярдів доларів.