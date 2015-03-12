Bloomberg: Савченко може померти від гострого панкреатиту

Її адвокати побоюються, що вона може померти, якщо хвороба загостриться і до неї не допустять лікарів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на захисників українки. Зокрема, адвокат Ілля Новіков розповів виданню, що про свій діагноз Савченко дізналася від лікарів, які обстежували її в московській в'язниці, пише ZN.

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"Є дуже серйозна загроза її життю. Савченко погрожує відновити голодування на знак протесту, якщо Росія до 16 березня не допустить до неї міжнародну медичну комісію, у складі якої будуть і лікарі з України. Якщо вона знову відмовиться їсти, це може прискорити запальні процеси і посилити її захворювання", - пояснив Новіков.

Сама Савченко у своєму недавньому листі теж писала, що хвора панкреатитом. При цьому російські лікарі включили в її раціон продукти, які не відповідають дієті при такому захворюванні. 5 березня Надія Савченко погодилася частково припинити голодування у відповідь на численні заклики від українського і міжнародного співтовариства.